Il Napoli in sette partite (su dieci) non ha subito gol – Corsport (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli in sette partite (su dieci) non ha subito gol – Corsport Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Importanti sono i numeri difensivi registrati dopo il riassetto andato in scena in coda alla debacle della prima giornata contro l’Hellas a Verona, giornata della prima e unica sconfitta stagionale con un passivo di 3 gol (a zero). Bene: da allora il Napoli ha subito appena due reti, una su rigore con il Parma alla terza giornata, ad agosto; e una con il Como nell’ultima giocata al Maradona, unica incassata da settembre in poi. Un dato identico a quello della Juve, che con un solo gol a sfavore vanta la miglior difesa del campionato davanti a Napoli ed Empoli (5); e leggermente inferiore a quello del Lipsia, da settembre a oggi la regina delle squadre blindate nei cinque campionati top d’Europa con zero gol subiti. Ilnapolista.it - Il Napoli in sette partite (su dieci) non ha subito gol – Corsport Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilin(su) non hagol –Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Importanti sono i numeri difensivi registrati dopo il riassetto andato in scena in coda alla debacle della prima giornata contro l’Hellas a Verona, giornata della prima e unica sconfitta stagionale con un passivo di 3 gol (a zero). Bene: da allora ilhaappena due reti, una su rigore con il Parma alla terza giornata, ad agosto; e una con il Como nell’ultima giocata al Maradona, unica incassata dambre in poi. Un dato identico a quello della Juve, che con un solo gol a sfavore vanta la miglior difesa del campionato davanti aed Empoli (5); e leggermente inferiore a quello del Lipsia, dambre a oggi la regina delle squadre blindate nei cinque campionati top d’Europa con zero gol subiti.

