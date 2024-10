Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte pronto per affrontare il Lecce

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ildi Antoniosi prepara a sfidare ildi Luca Gotti con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato, un traguardo che manca dalla stagione del loro storico scudetto. La partita, che si svolgerà al Maradona, arriva in un momento cruciale per gli azzurri, impegnati in un tour de force di match importanti. Per, questo incontro rappresenta l’opportunità di mantenere l’ottimo trend e dare spazio a qualche rotazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Tuttavia, ilnon sottovaluterà il, che arriva da una fase delicata e con un tecnico in bilico,a giocarsi tutto. Un confronto con sfumature statistiche Guardando ai numeri, ilha la possibilità di ottenere la quarta vittoria consecutiva, una serie che manca dalla stagione 2022/23, quando raggiunsero undici vittorie consecutive.