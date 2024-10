Il maltempo non dà tregua, piove intensamente: oggi altra giornata di allerta (Di sabato 26 ottobre 2024) Il maltempo non dà tregua al nostro territorio. oggi, sabato 26 ottobre, è un altro giorno di allerta meteo arancione per Parma e il Parmense. In tutte le zone di panura, collina e montagna del nostro territorio c'è il rischio di piene dei fiumi, oltre che di frane, smottamenti e piene dei corsi Parmatoday.it - Il maltempo non dà tregua, piove intensamente: oggi altra giornata di allerta Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilnon dàal nostro territorio., sabato 26 ottobre, è un altro giorno dimeteo arancione per Parma e il Parmense. In tutte le zone di panura, collina e montagna del nostro territorio c'è il rischio di piene dei fiumi, oltre che di frane, smottamenti e piene dei corsi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il maltempo non dà tregua - ancora piogge : le previsioni per il weekend - Un nuovo weekend sott’acqua per parte dell’Italia. La situazione non è in miglioramento e la Protezione Civile ha emanato una ennesima allerta Doveva essere una settimana di tregua dopo il weekend infernale dello scorso weekend, ma non sarà così. ... (Cityrumors.it)

Il maltempo non dà tregua : è allerta meteo arancione su 4 regioni - annullata anche una partita di Serie A - Un nuova perturbazione atlantica è attesa sulle regioni del Nord Italia Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo della Protezione civile, sono previsti temporali su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, specialmente sul settore appenninico ... (Today.it)

Il maltempo non dà tregua : ancora allerta sull'Emilia Romagna. Annullata la partita Bologna-Milan - Un nuova perturbazione atlantica è attesa sulle regioni del Nord Italia Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo della Protezione civile, sono previsti temporali su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, specialmente sul settore appenninico ... (Today.it)

Torna a piovere a Monza e in Brianza - dopo la tregua arriva il maltempo - Torna a piovere a Monza, torna il maltempo. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, una perturbazione atlantica è in avvicinamento. Un campo di alta pressione è in fase di rinforzo sull’Europa centrale, ma correnti umide meridionali che fanno ... (Monzatoday.it)