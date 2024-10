Gualtieri contro il governo Meloni: “Tagli per 4 miliardi, così servizi ai cittadini a rischio” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri denuncia i tagli agli enti locali e ai comuni. "La legge di bilancio conferma quello che ripetiamo da mesi: è costruita quasi interamente sulle spalle degli enti locali e scarica i costi sui cittadini". Fanpage.it - Gualtieri contro il governo Meloni: “Tagli per 4 miliardi, così servizi ai cittadini a rischio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il sindaco di Roma Robertodenuncia i tagli agli enti locali e ai comuni. "La legge di bilancio conferma quello che ripetiamo da mesi: è costruita quasi interamente sulle spalle degli enti locali e scarica i costi sui".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gualtieri scontenta tutti con il rimpasto - ma tira dritto : “Decido io - non le correnti” - Il rimpasto di giunta a Roma fa arrabbiare tutti, dal Pd ad Alleanza Verdi-Sinistra. Ma il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, va avanti per la sua strada: "La scelta degli assessori spetta al Sindaco e non intendo affidarla a un gioco di ... (Fanpage.it)

Cambiamenti climatici - Gualtieri : “Siamo il primo comune ad avere una strategia” - Roma Capitale ha un piano per arginare gli effetti legati al cambiamento climatico. Il Campidoglio lo aveva già annunciato a gennaio ma solo nelle ultime ore è stata firmata la relativa delibera. Perché, il documento licenziato dalla giunta ... (Romatoday.it)

Gualtieri : “Col governo collaborazione eccellente”. La lezione del Campidoglio a Schlein arroccata sull’Aventino - Un conto sono le questioni istituzionali, altro conto sono le questioni politiche. E sulle prime collaborare non solo è doveroso in teoria, ma è possibile nella pratica, con successo. Nel giorno in cui il centrosinistra nazionale, guidato dal Pd, ... (Secoloditalia.it)

Degrado al centro di Roma - Santori attacca Gualtieri : “Ora servono interventi concreti” - Il consigliere comunale Fabrizio Santori attacca nuovamente il sindaco Roberto Gualtieri sui sottopassi degradati di Roma Dopo il drammatico episodio di violenza sessuale avvenuto nel sottopasso di Porta Pia, il capogruppo della Lega al Comune di ... (Ilcorrieredellacitta.com)