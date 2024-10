Giorgetti e Georgieva scontro su debito pubblico al 1423% cala tensione ma le cifre restano

Giorgetti e Georgieva scontro su debito pubblico al 142,3%, cala tensione ma le cifre restano (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole del Fondo monetario internazionale sul debito pubblico italiano sono giunte con un tono perentorio e chiaro: per i Paesi con un debito elevato, come l’Italia, è cruciale essere “un po’ più ambiziosi”. Il richiamo, lanciato durante la presentazione dell’Outlook per l’Europa, non è passato inosservato, tanto che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, presente a Washington per i vertici annuali delle istituzioni finanziarie, ha richiesto un chiarimento direttamente alla direttrice Kristalina Georgieva. Fmi chiede all’Italia più ambizione Mercoledì scorso, il Fondo ha presentato il Fiscal Monitor, evidenziando come il rapporto debito-Pil italiano sia destinato a crescere nei prossimi anni, raggiungendo il 142,3% entro il 2029. Quifinanza.it - Giorgetti e Georgieva scontro su debito pubblico al 142,3%, cala tensione ma le cifre restano Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole del Fondo monetario internazionale sulitaliano sono giunte con un tono perentorio e chiaro: per i Paesi con unelevato, come l’Italia, è cruciale essere “un po’ più ambiziosi”. Il richiamo, lanciato durante la presentazione dell’Outlook per l’Europa, non è passato inosservato, tanto che il ministro dell’Economia Giancarlo, presente a Washington per i vertici annuali delle istituzioni finanziarie, ha richiesto un chiarimento direttamente alla direttrice Kristalina. Fmi chiede all’Italia più ambizione Mercoledì scorso, il Fondo ha presentato il Fiscal Monitor, evidenziando come il rapporto-Pil italiano sia destinato a crescere nei prossimi anni, raggiungendo il 142,3% entro il 2029.

