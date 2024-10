Lanazione.it - Freddo, ghiaccio e neve. Niente spaventa la classica “Garfagnana Epic Winter“

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non conosce ombre e non teme néné gelo, la speciale formula che miscela sapientemente la passione per lo sport e, in particolare, per la Mountain bike, l’agonismo puro visto come prova personale di tenacia e resistenza, la curiosità verso un territorio ricco di angoli nascosti dalla grande bellezza naturalistica e il desiderio di vivere uno spazio di avventura che si trasforma da personale a collettiva. Questo e molto di più lo spirito che anima la ormai famosa corsa non competitiva "", nata dieci anni fa dall’intuito del suo ideatore, il presidente dell’AssociazioneAsd Daniele Saisi, e coordinata con il suo team di supporto, che torna sotto i riflettori con la sua originale versione invernale giunta alla terza edizione; la