Lanazione.it - Formazione integrata tra Questura, Università e Careggi su violenza di genere

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 - I primi sette tirocinanti del Master di II livello in Psicopatologia forense e Criminologia istituito presso l’di Firenze hanno concluso ieri la settimana di tirocinio nelladi Firenze. Nei giorni scorsi agli uffici di Via Zara gli studenti del Master hanno avuto modo di conoscere in modo diretto, seppure nel più assoluto rispetto degli obblighi di riservatezza, gli assetti organizzativi e le procedure operative della Polizia di Stato nel delicato settore della tutela delle vittime vulnerabili.