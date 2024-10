Lortica.it - Fiori tra le crepe: il contrasto delle opportunità

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono sempre rimasta affascinata dalla forza di quei germogli che riescono a sbocciare in mezzo alle difficoltà. Vedere una piccola pianta che si fa strada tra ledi un marciapiede o in un terreno arido racconta di resistenza, tenacia e voglia di vivere. È un’immagine che trasmette la capacità di adattarsi, di trovare una via anche dove sembra non esserci. Penso spesso a come questa immagine si rifletta nelle persone: alcuni sembrano affrontare un percorso spianato, come se il terreno si aprisse da solo sotto i loro passi, mentre altri devono lottare per ogni centimetro di crescita, cercando la luce tra gli ostacoli. Anche in contesti favorevoli, dove lenon mancano, la vita può riservare strade diverse. C’è chi trova il cammino già tracciato, senza grandi scossoni, come un sentiero che si snoda tranquillo tra colline dolci.