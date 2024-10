Oasport.it - Federica Brignone spiega: “Da 9 anni fa è cambiata una cosa. Non penso ai record o alla Coppa del Mondo”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Leggendaria. Straordinaria. Eccezionale. Non ci sono più termini per descrivereche ha centrato un successo meraviglioso in rimonta nel gigante di Soelden (Austria) gara di apertura delladeldi sci alpino 2024-2025. La sciatrice valdostana, terza dopo la prima manche, è stata in grado di risalire la china fino a centrare il successo, con una seconda parte di gara perfetta e un muro davvero pennellato. Al termine della gara, la sciatrice azzurra, giunta al 28° successo in carriera, ha raccontato le sue emozioni al sito ufficiale della FISI: “E’ stata una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in avanti mi sono detta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere prima.