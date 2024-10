Lanazione.it - Eolico in Mugello, Comitato sul piede di guerra: “Niente di green. Qui distrutti sentieri e foresta”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Si infiamma la protesta contro i lavori per l'impianto industrialeMonte Giogo di Villore. Iltutela crinale mugellano Crinali Iiberi denuncia: “Sull'Appennino mugellanostica devastata dai lavori per l'impianto con chilometri e chilometri di sbancamenti, cementificazione, consumo di suolo vergine, abbattimento di foreste con esemplari meravigliosi di alberi maturi e vetusti, un patrimonio dell'umanità distrutto e compromesso in modo irreversibile". "I martelli pneumatici, gli escavatori e le ruspe stanno massacrando l'Appennino mugellano - sottolinea ilin una nota – Il sentiero Cai 12, che si snoda nelle marronete d'eccellenza dei nostri territori, è ora sventrato, sbancato, allagato e reso impercorribile.