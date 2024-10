Quotidiano.net - Eni batte le previsioni sugli utili. Buyback aumentato a 2 miliardi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Eni frena, ma va meglio delle. E chiude il terzo trimestre conper 1,271, in calo del 30% sullo stesso periodo del 2023, quando però i prezzi di petrolio e gas erano alle stelle sulla scia della crisi energetica. I dati sono superiori alle stime degli analisti, che si aspettavano una frenata tra il 33% e il 41%. Lieve crescita per la produzione (+ 2%), a 1,661 milioni di barili al giorno. Oltre le attese anche il settore Global Gas & LNG Portfolio, che vede un miglioramento delle guidance con l’ebit rivisto al rialzo a circa 1,1. Numeri positivi apprezzati da Piazza Affari, dove il titolo ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dell’1,42% a quota 14,43 euro. E in grado di spingere la fiducia del management, che ha deciso di accelerare il riacquisto delle proprie azioni, il cosiddetto ‘‘: per il 2024 aumenterà da 1,6 a 2