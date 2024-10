Calciomercato.it - Emergenza infortuni, l’allenatore vuota il sacco: messaggio all’Inter

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’è sempre più importante per un top club e potrebbe incidere parecchio sul resto della stagione:direttoIl ciclo terribile dell’Inter è iniziato e sfocerà domani in una delle partite più attese dell’anno in Serie A, quella contro la Juventus. Il derby d’Italia sarà, per classifica e tradizione – ma anche per valori tecnici -, uno degli appuntamenti più seguiti in tutto il mondo, ma le assenze non mancheranno. Gliincidono sulla stagione dell’Inter (LaPresse) – calciomercato.itSolo per restare ai padroni di casa, a San Siro mancherà buona parte dell’asse centrale della squadra, con Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu ancora ai box, ma anche con Kristjan Asllani in dubbio e Carlos Augusto out.