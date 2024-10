Sport.quotidiano.net - Dopo il rinvio con il Milan. Italiano ora tira il fiato. Nel viaggio a Cagliari ci sarà il miglior Bologna

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lunedì, nella vigilia di Champions con l’Aston Villa, Vincenzopromise che il suosarebbe sceso in campo anche per regalare una piccola gioia a chi, in quelle ore, sotto le Due Torri era impegnato con stivali e badili a spalare nel fango. Quel fango, a qualche centinaio di metri di distanza in linea d’aria dal Dall’Ara, in parte c’è ancora ed è il motivo, sacrosanto, per cui ieri,una lunghissima battaglia in Consiglio di Lega,è stata rinviata a data da destinarsi.