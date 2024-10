Delitti in famiglia su Rai2: prima puntata, Il caso Vannini (Di sabato 26 ottobre 2024) A partire dal 26 ottobre, ogni settimana la seconda stagione di “Delitti in famiglia” condotta da Stefano Nazzi Ascoltitv.it - Delitti in famiglia su Rai2: prima puntata, Il caso Vannini Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A partire dal 26 ottobre, ogni settimana la seconda stagione di “in” condotta da Stefano Nazzi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitti in famiglia - da stasera in tv la nuova edizione : anticipazioni e casi - Oggi, 26 ottobre 2024, torna su Rai 2, in prima serata con la seconda stagione, "Delitti in famiglia", una serie di docu-film di genere true crime presentata da Stefano Nazzi, noto giornalista e autore di podcast di cronaca nera. Il nuovo ciclo ... (Today.it)

I fratelli Corsaro - recensione : Beppe Fiorello e Paolo Briguglia tra delitti e segreti di famiglia - Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono una coppia di fratelli agli antipodi, nella nuova serie investigativa targata Mediaset. In onda dall'11 settembre per 4 puntate. La risposta di Mediaset a Makari, successo targato Rai delle scorse stagioni, ... (Movieplayer.it)

Delitti in famiglia - lo psicologo Marzocchi : “Spinti dall’analfabetismo emotivo” - La strage di Paderno Dugnano ha scosso tutti. Le notizie, gli aggiornamenti e i dettagli sul diciassettenne che nella notte fra il 31 agosto e il 1° settembre ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratellino, inevitabilmente, hanno colpito ... (Bergamonews.it)