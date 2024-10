Crosetto rassicura su presunta escalation Iran: “Non credo che reagirà” (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo Guido Crosetto l'Iran potrebbe considerare l'attacco una semplice risposta all'offensiva da loro lanciata lo scorso 1 ottobre, per cui "da questo punto di vista non dovrebbe esserci un'escalation che deriva da questo attacco". L'articolo Crosetto rassicura su presunta escalation Iran: “Non credo che reagirà” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Crosetto rassicura su presunta escalation Iran: “Non credo che reagirà” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo Guidol'potrebbe considerare l'attacco una semplice risposta all'offensiva da loro lanciata lo scorso 1 ottobre, per cui "da questo punto di vista non dovrebbe esserci un'che deriva da questo attacco". L'articolosu: “Nonche” proviene da Il Difforme.

