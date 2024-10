Cos’è questa storia che l’Ue vorrebbe vietare il fumo di sigarette elettroniche all’aperto (Di sabato 26 ottobre 2024) La Commissione Ue ha proposto di rivedere la raccomandazione del 2009 - che non è vincolante per gli Stati membri - includendo nella lista dei divieti anche le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato, ed estendendoli a determinate aree all'aperto. Fanpage.it - Cos’è questa storia che l’Ue vorrebbe vietare il fumo di sigarette elettroniche all’aperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Commissione Ue ha proposto di rivedere la raccomandazione del 2009 - che non è vincolante per gli Stati membri - includendo nella lista dei divieti anche lee i prodotti a tabacco riscaldato, ed estendendoli a determinate aree all'aperto.

Morte del figlio di Serginho - la moglie : “Buttate le sigarette elettroniche” | VIDEO - La moglie di Serginho è tornata a parlare della morte del figlio Diego. Lo ha fatto sui social con un video di denuncia. Ascolta qui In un post su Instagram, Lia Paiva, moglie dell'ex Milan Serginho, ha raccontato la tragica morte del figlio Diego, ... (Pianetamilan.it)

Sorpresa - le sigarette elettroniche fanno bene all'Italia - Philip Morris festeggia il decimo anniversario dei device Iqos, che nel nostro Paese danno lavoro a 8mila imprese agricole e a 41mila persone (Vanityfair.it)

Ex Milan - parla la moglie di Serginho : "Nostro figlio è morto per le sigarette elettroniche. Svapare uccide" - Sono passati solo pochi mesi dalla morte del figlio di Serginho, Diego. Sui social in queste ore è comparso un video di sua madre e moglie... (Calciomercato.com)

La moglie di Serginho : “Non fumate le sigarette elettroniche - hanno ucciso mio figlio” - “La sigaretta elettronica è una delle principali cause della morte di mio figlio. Mio figlio ci ha lasciato il 7 agosto di quest’anno ed è andato a vivere in Paradiso, nell’eternità, con Dio. Questa è la mia unica certezza e il mio conforto. Ma ... (Sportface.it)