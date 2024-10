Conte: “Dominato il Lecce, ora testa al Milan. Guarderò Inter-Juve” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico azzurro soddisfatto della prova dei suoi: “Poco da rimproverare alla squadra” Antonio Conte analizza la vittoria del Napoli sul Lecce. Il tecnico azzurro, Intervenuto ai microfoni di DAZN, evidenzia la superiorità dei suoi attraverso i numeri: “Abbiamo fatto il 65% di possesso palla e battuto 16 calci d’angolo”. La prestazione della squadra soddisfa Conte: “Sinceramente ho poco da rimproverare ai ragazzi. Noi abbiamo attaccato costantemente, loro sono stati bravi a difendersi”. Il mister rivela un dettaglio importante sulla gestione del match: “Quando non segni t’innervosisci. Ho visto i ragazzi un po’ ansiosi e ho dovuto calmarli”. Parole di rispetto per gli avversari: “Il Lecce è molto ben organizzato. Il 6-0 con la Fiorentina è stato solo un episodio, hanno dei valori. Bamba e Kristovic hanno gamba”. Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: “Ora testa al Milan. Napolipiu.com - Conte: “Dominato il Lecce, ora testa al Milan. Guarderò Inter-Juve” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico azzurro soddisfatto della prova dei suoi: “Poco da rimproverare alla squadra” Antonioanalizza la vittoria del Napoli sul. Il tecnico azzurro,venuto ai microfoni di DAZN, evidenzia la superiorità dei suoi attraverso i numeri: “Abbiamo fatto il 65% di possesso palla e battuto 16 calci d’angolo”. La prestazione della squadra soddisfa: “Sinceramente ho poco da rimproverare ai ragazzi. Noi abbiamo attaccato costantemente, loro sono stati bravi a difendersi”. Il mister rivela un dettaglio importante sulla gestione del match: “Quando non segni t’innervosisci. Ho visto i ragazzi un po’ ansiosi e ho dovuto calmarli”. Parole di rispetto per gli avversari: “Ilè molto ben organizzato. Il 6-0 con la Fiorentina è stato solo un episodio, hanno dei valori. Bamba e Kristovic hanno gamba”. Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: “Oraal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli soffre con il Lecce - ma vince di misura. Continua la corsa della squadra di Conte - Napoli - Lecce 1-0 Marcatore: 28' st Di Lorenzo Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6; Anguissa 6.5, Gilmour 6 (26' st Kvaratskhelia 6), McTominay 6.5; Neres 6 (26' st Raspadori 6), Lukaku 6 (40' st ... (Gazzettadelsud.it)

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-LECCE 1-0 : Di Lorenzo eroe - Conte mantiene il primato - Voti, pagelle e tabellino di Napoli-Lecce, match al Maradona valido per la nona giornata di Serie A Il Napoli conquista un’altra vittoria senza subire reti e Antonio Conte lancia un segnale a tutto il campionato. Il Lecce resiste, frena Lukaku, ma ... (Calciomercato.it)

Napoli-Lecce 1-0 - a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro il Lecce L'articolo Napoli-Lecce 1-0, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Napoli-Lecce 1-0 : Di Lorenzo lancia Conte - azzurri ancora primi - La decide il capitano. E se il Var annulla il primo gol di Di Lorenzo nel primo tempo, non può fare altrettanto in occasione del secondo sigillo a ripresa inoltrata. Il marchio del capitano su... (Ilmattino.it)