Conte a Parma tra la passeggiata in via Farini e l’incontro con i candidati (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è appena concluso a Parma l'incontro elettorale che ha visto protagonista il leader del Movimento 5 Stelle già Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, impegnato in una tappa significativa per sostenere i candidati locali alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.Conte è stato Parmatoday.it - Conte a Parma tra la passeggiata in via Farini e l’incontro con i candidati Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è appena concluso al'incontro elettorale che ha visto protagonista il leader del Movimento 5 Stelle già Presidente del Consiglio, Giuseppe, impegnato in una tappa significativa per sostenere ilocali alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali : Giuseppe Conte a Parma per sostenere i candidati M5S - Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, il leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Parma per un incontro elettorale nel contesto delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Conte sarà accompagnato dai ... (Parmatoday.it)

Parma - Bonny ha stregato Conte : dal retroscena sul Napoli alla vera richiesta sul mercato - Ange-Yoan Bonny è un profilo ancora giovanissimo anche se ha una esperienza tale in Italia da non sembrarlo. è nato a Aubervilliers, comune... (Calciomercato.com)

Neonati morti a Parma - Chiara Petrolini rischia il carcere : la Procura contesta gli arresti domiciliari - Dopo il rinvenimento dei due neonati morti, Chiara Petrolini è stata posta agli arresti domiciliari nella sua casa di Traversetolo (Parma). Ma per lei potrebbero presto aprirsi le porte del carcere (Notizie.virgilio.it)

A Parma David Ekserdjian racconterà i suoi 50 anni con Correggio - Sarà il più autorevole tra gli storici dell’arte, il più celebre e il più innamorato della maniera emiliana, il primo protagonista delle iniziative collaterali di Correggio500. Il prossimo venerdì 20 settembre alle 21, David Ekserdjian, insigne ... (Parmatoday.it)