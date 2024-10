Tg24.sky.it - Bergamo, 18enne uccisa a coltellate a Costa Volpino. Arrestato un 19enne: ha confessato

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19 anni, Sara Centelleghe (CHI ERA), è statala notte scorsa a, in provincia di. La giovane è stata accoltellata (COSA SAPPIAMO). Il corpo è stato trovato, con diverse ferite da armi da taglio, all'alba di sabato in un appartamento in via Nazionale. Dopo alcune ore e avendo sentito diversi amici e conoscenti della vittima, la procura die i carabinieri hanno prima bloccato e poiun ragazzo coetaneo di origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima. A suo carico le autorità hanno raccolto ”concordanti indizi di colpevolezza”. Non risultano indagate altre persone.