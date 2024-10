Beautiful streaming, replica puntate 26 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di sabato 26 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 26 ottobre 2024 – con la soap americana Beautiful. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui. La discussione tra Brooke e Taylor degenera quando Taylor le rinfaccia il suo burrascoso passato sentimentale. Poi, Brooke minaccia di raccontare a Ridge il tradimento di Taylor. Taylor ammette di aver tentato di far tornare insieme Deacon e Brooke, ma lascia intendere a Ridge che proprio quest’ultima abbia tradito il patto. Ridge, però, ha fiducia in Brooke. Steffy continua a dire a Thomas quanto sia preoccupata della sua vicinanza con Hope e del loro prossimo viaggio in Italia. Thomas cerca di tranquillizzarla in ogni modo. Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntate 26 ottobre 2024 | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 26– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui. La discussione tra Brooke e Taylor degenera quando Taylor le rinfaccia il suo burrascoso passato sentimentale. Poi, Brooke minaccia di raccontare a Ridge il tradimento di Taylor. Taylor ammette di aver tentato di far tornare insieme Deacon e Brooke, ma lascia intendere a Ridge che proprio quest’ultima abbia tradito il patto. Ridge, però, ha fiducia in Brooke. Steffy continua a dire a Thomas quanto sia preoccupata della sua vicinanza con Hope e del loro prossimo viaggio in Italia. Thomas cerca di tranquillizzarla in ogni modo.

