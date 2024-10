Attacco all'Iran, colpita la base segreta dove gli ayatollah fanno i test nucleari (Di sabato 26 ottobre 2024) Nonostante Teheran seguiti a minimizzare, l'Attacco di questa notte avrebbe colpito la base attenzionata da almeno una decina di anni, ove si crede che l'Iran posa condurre esperimenti nucleari Ilgiornale.it - Attacco all'Iran, colpita la base segreta dove gli ayatollah fanno i test nucleari Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nonostante Teheran seguiti a minimizzare, l'di questa notte avrebbe colpito laattenzionata da almeno una decina di anni, ove si crede che l'posa condurre esperimenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dall'operazione "Dono" al "Fulmine": i precedenti all'attacco aereo israeliano in Iran - L'operazione portata avanti dall'esercito israeliano non è la prima del suo genere. Dal Libano all'Uganda fino all'Iraq, ecco alcune delle azioni militari simili già viste nel passato ... (ilfoglio.it)

'A Teheran colpiti S-300 aeroporto, base segreta Parchin' - Nella notte tra venerdì e sabato Israele ha lanciato attacchi non nucleari contro «obiettivi militari» in Iran in risposta ai missili iraniani dello scorso 1 ottobre. Gli Stati Uniti… Leggi ... (informazione.it)

Israele, l'Iran e la corsa (intrecciata) verso la bomba atomica: dall'«opzione Sansone» ai segreti degli ayatollah - Israele, benché non lo abbia mai ufficializzato, avrebbe tra le 90 e le 400 armi atomiche, a conclusione di un progetto pensato per«scongiurare per sempre un secondo Olocausto». E sta da anni cercando ... (corriere.it)

Iran tra Crisi Interna e Minacce Estere: L'Asse della Resistenza e la Questione Nucleare - Nel contesto della crisi in Medio Oriente, l'Iran si trova in una posizione particolarmente complessa, oscillando tra pressioni interne e ... (dailyexpress.it)