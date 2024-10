Amadeus, nuova casa a Milano nel quartiere Citylife (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo canale e una nuova casa. Il noto condutture televisivo Amadeus, ravennate di nascita e milanese d’adozione, ha cambiato vita. Da “mamma” Rai a Warner Bros sul Nove, sperando che i dati iniziali sugli ascolti cambino presto in meglio. Nell’attesa, lo showman si gode l’appartamento di lusso dove si è trasferito da qualche settimana con la famiglia: la moglie Giovanna Civitillo, il figlio Josè Sebastiani. Con loro l’immancabile. Ed è stata proprio la moglie a pubblicare sul suo profilo Instagram qualche scorcio dell’attico con terrazza in zona Citylife, proprio dove fino a poco fa hanno vissuto insieme Chiara Ferragni e Fedez, prima della separazione. A colpire l’immaginazione è soprattutto il terrazzo con vista sui grattacieli del quartiere residenziale più in di Milano, arredato con alcune piante posate sopra il parquet chiaro sullo sfondo dle cielo grigio meneghino. Ilgiorno.it - Amadeus, nuova casa a Milano nel quartiere Citylife Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo canale e una. Il noto condutture televisivo, ravennate di nascita e milanese d’adozione, ha cambiato vita. Da “mamma” Rai a Warner Bros sul Nove, sperando che i dati iniziali sugli ascolti cambino presto in meglio. Nell’attesa, lo showman si gode l’appartamento di lusso dove si è trasferito da qualche settimana con la famiglia: la moglie Giovanna Civitillo, il figlio Josè Sebastiani. Con loro l’immancabile. Ed è stata proprio la moglie a pubblicare sul suo profilo Instagram qualche scorcio dell’attico con terrazza in zona, proprio dove fino a poco fa hanno vissuto insieme Chiara Ferragni e Fedez, prima della separazione. A colpire l’immaginazione è soprattutto il terrazzo con vista sui grattacieli delresidenziale più in di, arredato con alcune piante posate sopra il parquet chiaro sullo sfondo dle cielo grigio meneghino.

