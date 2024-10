Allora lascia il programma? Ballando con le stelle brutta notizia sulla concorrente | Un guaio vero

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l’infortunio di Sonia Bruganelli, un’altradicon lerischia l’eliminazione per problemi fisici. Anche la cantante e partecipante di questa edizione, ha subito un grave infortunio con la frattura di tre costole e, più recentemente, un edema al piede causato da un incidente domestico. L’annuncio è arrivato da Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Protagonisti su RTL, dove ha spiegato: “C’è unche forse sabato non ci sarà. Lain questione ha tre costole rotte e non soltanto”. Durante una diretta dal Foro Italico, Rossella Erra ha chiarito che se Nina non riuscirà a partecipare all’esibizione settimanale, sarà eliminata e potrà solo sperare nel ripescaggio. “Loro cercheranno di esserci a tutti i costi”, ha commentato Erra, riferendosi a Nina Zilli ma anche a Pasquale La Rocca, il ballerino che fa coppia con Nina.