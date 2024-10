Allagamenti a Cecina e nel Pisano per il maltempo in Toscana, torrenti tracimati: 15 persone tratte in salvo (Di sabato 26 ottobre 2024) Strade e case allagate nel Pisano e a Cecina, dove fiumi e torrenti sono esondati in seguito a un violento nubifragio che ha colpito la zona Notizie.virgilio.it - Allagamenti a Cecina e nel Pisano per il maltempo in Toscana, torrenti tracimati: 15 persone tratte in salvo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Strade e case allagate nele a, dove fiumi esono esondati in seguito a un violento nubifragio che ha colpito la zona

