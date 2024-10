Accademia di Santa Sofia: Giancarlo Giannini apre la nuova stagione tra poesie, racconti e musica (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiancarlo Giannini, uno degli ultimi grandi attori italiani, di quelli così importanti da avere una stella sulla Walk of Fame, dopo una breve ma intensa chiacchierata con la stampa, ha aperto la nuova stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, con uno spettacolo sui generis, dove la musica ha parlato con la poesia e dove l’attore ha giocato con i musicisti. Uno spettacolo dedicato alle donne, come ha detto lo stesso Giannini, ma anche alla lunghissima e incredibile carriera di questo grande attore che, pur non avendo nei piani di incamminarsi sulla strada della recitazione, si è ritrovato a lavorare con tutti i più grandi registi italiani, quelli che hanno fatto diventare il cinema italiano un punto di riferimento nel mondo e con quelli stranieri che hanno fatto diventare importanti gli americani. Anteprima24.it - Accademia di Santa Sofia: Giancarlo Giannini apre la nuova stagione tra poesie, racconti e musica Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, uno degli ultimi grandi attori italiani, di quelli così importanti da avere una stella sulla Walk of Fame, dopo una breve ma intensa chiacchierata con la stampa, ha aperto laartistica dell’di, con uno spettacolo sui generis, dove laha parlato con la poesia e dove l’attore ha giocato con i musicisti. Uno spettacolo dedicato alle donne, come ha detto lo stesso, ma anche alla lunghissima e incredibile carriera di questo grande attore che, pur non avendo nei piani di incamminarsi sulla strada della recitazione, si è ritrovato a lavorare con tutti i più grandi registi italiani, quelli che hanno fatto diventare il cinema italiano un punto di riferimento nel mondo e con quelli stranieri che hanno fatto diventare importanti gli americani.

