Ilrestodelcarlino.it - Abbazia di Nonantola, la corale di Merano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva da Morano (Bolzano) la’Non Nobis Domine’ che stasera alle 20.45 sarà in concerto all’di: il gruppo vocale – che in questa occasione festeggia 25 anni di attività – sarà diretto da Antonio Battistella e Roberto Sette, al pianoforte il maestro Paolo Valenti, ai flauti traversi Karin Warasin e Marco Negrisolo. "Ad Jesum per Mariam" (motto caro a Luigi Grignion de Monfort, fondatore della Compagnia di Maria) è il titolo del concerto. Nella prima sezione verranno eseguiti appunto sei canti di argomento mariano, dall’Ave Maria di Tomas Luis De Victoria al duetto per soprano e contralto "Alma Redemptoris Mater" di Rheinbergher, con le voci soliste di Loredana Merlin e Cinzia Butelli, mentre nella seconda parte si ascolteranno sette canti cristocentrici, a partire da "God so loved the world", per coro e soprano solista, del compositore inglese Chilcott.