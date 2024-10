X Factor 2024 su Sky e NOW: primo Live da record, miglior esordio degli ultimi 4 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) X Factor 2024, primo Live DA record:miglior esordio DELLE ULTIME 4 EDIZIONI, 834MILA SPETTATORI E 4,4% DI SHARE, +32% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO.E SUI SOCIAL #XF2024 DOMINA ANCORA, È LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA GIORGIA STREPITOSA NELL'OPENING. I GIUDICI ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI E PAOLA IEZZI SI “ACCENDONO” CON L’AVVIO DELLA GARAPRIMA ELIMINAZIONE, FUORI I DIMENSIONE BRAMAGHALI primo OSPITE: IL MEDLEY DELLE SUE HIT INFIAMMA L’X Factor ARENAIl debutto Live di X Factor 2024 è stata una festa pop a tutto volume tra scenografie d’impatto e performance uniche: una festa che oggi regala, allo show Sky Original in streaming su NOW prodotto da Fremantle, un record di ascolti: miglior esordio dei Live delle ultime quattro stagioni con 834mila spettatori tv Digital-news.it - X Factor 2024 su Sky e NOW: primo Live da record, miglior esordio degli ultimi 4 anni Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) XDADELLE ULTIME 4 EDIZIONI, 834MILA SPETTATORI E 4,4% DI SHARE, +32% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO.E SUI SOCIAL #XFDOMINA ANCORA, È LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA GIORGIA STREPITOSA NELL'OPENING. I GIUDICI ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI E PAOLA IEZZI SI “ACCENDONO” CON L’AVVIO DELLA GARAPRIMA ELIMINAZIONE, FUORI I DIMENSIONE BRAMAGHALIOSPITE: IL MEDLEY DELLE SUE HIT INFIAMMA L’XARENAIl debuttodi Xè stata una festa pop a tutto volume tra scenografie d’impatto e performance uniche: una festa che oggi regala, allo show Sky Original in streaming su NOW prodotto da Fremantle, undi ascolti:deidelle ultime quattro stagioni con 834mila spettatori tv

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Sei pronta per fare questo» : Lowrah con i complimenti di Paola Iezzi supera il primo live di X Factor 2024 - Inizia bene l'avventura della pordenonese Lowrah ai live di X Factor 2024. Ieri, giovedì 24 ottobre, Laura Fetahu ha passato il turno incassando i complimenti di Paola Iezzi, la giudice che l'ha voluta nella sua squadra. «Sei pronta per fare ... (Pordenonetoday.it)

Paola Iezzi con frustino e veletta a X-Factor 2024 : dà il via ai Live in versione bondage - Ieri sono partiti i Live di X-Factor 2024 e Paola Iezzi, tra i giudici di questa edizione, è stata tra le grandi protagoniste della serata: ecco chi ha firmato il suo look bondage con veletta e frustino.Continua a leggere (Fanpage.it)

X Factor 2024 - i diversi livelli di sexyness del primo live : dal bondage di Paola Iezzi alla vibrante sensualità di Giorgia - Dopo aver scaldato a dovere i motori tra Audition, Bootcamp e Home Visit, comincia ufficialmente X Factor 2024: al primo live si respira subito un'aria bollente. A partire dai look: quelli della giudice Paola Iezzi e della conduttrice Giorgia vedono ... (Vanityfair.it)

X Factor 2024 - i diversi livelli di sexynessi del primo live : dal bondage di Paola Iezzi alla vibrante sensualità di Giorgia - Dopo aver scaldato a dovere i motori tra Audition, Bootcamp e Home Visit, comincia ufficialmente X Factor 2024: al primo live si respira subito un'aria bollente. A partire dai look: quelli della giudice Paola Iezzi e della conduttrice Giorgia vedono ... (Vanityfair.it)