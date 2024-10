Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 10:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA ENINA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA A24-L’AQUILA. A VITERBO TUTTO PRONTO PER L’OTTAVA EDIZIONE DELL’INTERNATIONAL STREET FOOD. LA TAPPA IN PROGRAMMA A VITERBO IN VIALE MARCONI DA OGGI E FINO A DOMENICA 27 OTTOBRE. PREVISTE PARTICOLARI DISCIPLINE DI TRAFFICO SU VIA MARCONI E STRADE LIMITROFE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA STASERA ALLE 20.30 FINO A TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA RESTA CHIUSA L’INTERA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER CONSENTIRE I LAVORI IN VISTA DELL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B.