Thesocialpost.it - Va dal medico per un’indigestione, gli trovano uno scarafaggio vivo nello stomaco

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Anche per noi è stata una scoperta incredibile; non avevamo mai assistito a qualcosa di simile”, hanno dichiarato i dottori dell’ospedale Fortis di New Delhi, India, in riferimento a un’eccezionale e inquietante situazione emersa nel corso di una visita gastroenterologica su un giovane paziente indiano. Quest’ultimo, di 23 anni, si era presentato lamentando intensi dolori addominali che perduravano da alcuni giorni. Durante l’indagine, gli specialisti hanno trovato unoancoranel suo intestino.Leggi anche: Festa sadomaso, scoppia lo scandalo e cade la giunta di un Comune del Parmense. Il sindaco: “Una scusa per farmi fuori” Il dottor Shubham Vats ha raccontato ai media locali che il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Vasant Kunj a causa di forti crampi addominali.