Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, ex cavaliere dal trono over papà per la prima volta: l’annuncio della giovane compagna

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Muro Donà, ex protagonista di, sta per vivere una nuova emozionante avventura: diventeràper laè arrivato tramite i social, dove lui e laEmily Mazzucco hanno condiviso la lieta notizia con i loro follower. Mauro, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island con l’ex Isabella Falasconi, ha ritrovato la felicità al fianco di Emily Mazzucco, di 23 anni più. La coppia ha rivelato anche il sesso e il nome del bebè in arrivo, suscitando curiosità e affetto tra i fan. Ma qual è stato il percorso che ha portato Mauro a questa nuova fasesua vita? Scopriamo tutti i dettagli. News: una nuova vita per Mauro Donà Mauro Donà è pronto ad affrontare la suaesperienza da genitore.