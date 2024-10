Trekking urbano a Chieti il 31 ottobre, per scoprire la città a passo lento (Di venerdì 25 ottobre 2024) Trekking urbano 2024 - “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”, è questo il tema della21esima edizione della Giornata nazionale del Trekking urbano ch si svolgerà a Chieti il 31 ottobre.Un percorso da scoprire a passo lento che conta la partecipazione di un centinaio di Comuni Chietitoday.it - Trekking urbano a Chieti il 31 ottobre, per scoprire la città a passo lento Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)2024 - “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”, è questo il tema della21esima edizione della Giornata nazionale delch si svolgerà ail 31.Un percorso dache conta la partecipazione di un centinaio di Comuni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trekking urbano per scoprire l'anima green della città - Il Comune di Santa Maria Capua Vetere parteciperà alla XXI edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma giovedì 31 ottobre, con l'iniziativa "Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio". L'evento è promosso ... (Casertanews.it)

Scopri il magico mondo del trekking urbano : eventi - itinerari e bellezze da nord a sud Italia - Facebook WhatsApp Twitter Il trekking urbano è un fenomeno in continua crescita che invita a scoprire il patrimonio culturale, artistico e naturale delle città italiane. Il 31 ottobre si celebra la 21ª Giornata Nazionale del Trekking Urbano, ... (Gaeta.it)

Dove andare nel weekend di fine ottobre? La Giornata del trekking urbano - il 31 - è l'occasione per un turismo lento e sostenibile in tutta Italia - Il 31 ottobre in 91 Comuni di 19 Regioni si celebrerà la Giornata del trekking urbano, un’iniziativa green e slow dedicata, da diversi anni, a tutti coloro che vogliono esplorare a piedi centri urbani, borghi e paesi, per coglierne angoli diversi ... (Iodonna.it)

Trekking urbano per conoscere il territorio forlivese - Sabato, in occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, itinerario guidato a Castrocaro Terme e Terra del Sole (Ilrestodelcarlino.it)