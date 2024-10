Anteprima24.it - Traffico internazionale di droga, anche i corrieri nazionali per la spedizione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHanno utilizzatoun importante e noto corriere nazionale per spedire la, in modo particolare a Lavello in Basilicata, i componenti dell’organizzazione dedita aldi, fermati ieri dall’indagine della Procura di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli. Tutta l’inchiesta è partita nel 2020 quando, a Fratte, a casa di Carmine Memoli, considerato con il padre Tiziano promotore ed organizzatore dell’attività, vengono trovati 140mila euro in contanti ed notevole quantitativo didi 140.000 €. Successivamente le forze dell’ordine erano arrivati a Tiziano Memoli che all’interno di un garage di Baronissi era stato trovato in possesso di marijuana già confezionata e di 190 piantine di marijuana coltivate in un altro edificio a Pellezzano. A casa sua erano stati rinvenuti 300.000 €.