Totti con Marialuisa Jacobelli, FOTO e ricostruzione. Noemi Bocchi scappa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi. L'ex capitano della Roma sembra essere di nuovo al centro di un nuovo scandalo amoroso e del gossip. Nonostante la relazione con la Bocchi, iniziata dopo il discusso divorzio da Ilary Blasi, si parla di una nuova avventura con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. A confermare questa ipotesi sono alcune FOTO pubblicate dal settimanale Gente che lo ritraggono mentre entra in un hotel di lusso a Roma, poco prima che vi entri anche la giornalista. Le coincidenze sono tante, forse troppe per essere casuali. Le voci su un presunto tradimento sono iniziate a circolare dopo che Dagospia ha rivelato alcune indiscrezioni riguardanti un incontro tra Totti e Marialuisa Jacobelli. Tvpertutti.it - Totti con Marialuisa Jacobelli, FOTO e ricostruzione. Noemi Bocchi scappa Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francescoha tradito. L'ex capitano della Roma sembra essere di nuovo al centro di un nuovo scandalo amoroso e del gossip. Nonostante la relazione con la, iniziata dopo il discusso divorzio da Ilary Blasi, si parla di una nuova avventura con la giornalista sportiva. A confermare questa ipotesi sono alcunepubblicate dal settimanale Gente che lo ritraggono mentre entra in un hotel di lusso a Roma, poco prima che vi entri anche la giornalista. Le coincidenze sono tante, forse troppe per essere casuali. Le voci su un presunto tradimento sono iniziate a circolare dopo che Dagospia ha rivelato alcune indiscrezioni riguardanti un incontro tra

