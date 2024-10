Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Valentina scopre la verità

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Saalfeld sarà al centro delle prossime puntate did', come si evince dalledella soap opera tedesca. La ragazza, infatti, finalmente scoprirà laa proposito del legame segreto tra Greta e Noah. La giovane Saalfeld, dopo la sua infatuazione per Michael, ha iniziato a guardare con occhi diversi il giovane Schwarzbach, il quale sembrava ricambiare l'interesse della Saalfeld. In seguito, però, con l'arrivo al Fursthenof di Greta, le cose tra i due giovani sono cambiate in quanto Noah, da sempre innamorato della ragazza, si è riavvicinato a lei. A quel punto,è rimasta molto male, ma non ha abbandonato la speranza di poter conquistare il suo amato.