Star Wars, il film su Rey perde il suo sceneggiatore: Steven Knight dice addio al progetto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovodella saga didedicato alla storia di Rey dovrà fare i conti con l'die bisognerà attendere per scoprire chi firmerà lo script. Ildidedicato alla storia di Rey, con protagonista l'attrice Daisy Ridley, ha perso il suoha infatti abbandonato il. Si tratta della seconda volta che la Disney deve trovare un nuovo autore per ilche proseguirà la storia dell'eroina dopo quanto accaduto in L'Ascesa di Skywalker. Uno sviluppo travagliato Nel marzo 2023 era stato proprio, creatore di Peaky Blinders, a sostituire Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson nel compito di scrivere la sceneggiatura deldi. Attualmente Disney e Lucasstanno cercando in modo attivo chi si occuperà