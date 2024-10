Sinner spiega i segreti per vincere i tie-break: “Durante il set capisco quali colpo funzionano. E fate caso a come mi comporto sul 6-5” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Se l’Universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te”. Così Andre Agassi aveva celebrato l’ascesa di Jannik Sinner a numero uno del mondo. Lo stesso discorso può valere anche restringendo il campo ai soli tie–break: degli ultimi 23 giocati, Sinner ne ha persi solamente tre. D’altronde, lo stesso campione altoatesino non fa mistero del fatto che la “forza mentale” sia la sua principale dote. Ma Durante l’intervista speciale realizzata da Sky Sport con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, Sinner ha spiegato anche quali sono i segreti dietro alla percentuale di vittorie così alta (86,9% da aprile ad oggi) che ha raggiunto nei tie–break. “Tanti parlano solo del tie-break, ma secondo me è determinante come arrivi al tie-break”, ha svelato Sinner. In che modo? “Io faccio tante cose diverse Durante un set e sento che questo colpo funziona e quest’altro non funziona. Ilfattoquotidiano.it - Sinner spiega i segreti per vincere i tie-break: “Durante il set capisco quali colpo funzionano. E fate caso a come mi comporto sul 6-5” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Se l’Universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te”. Così Andre Agassi aveva celebrato l’ascesa di Jannika numero uno del mondo. Lo stesso discorso può valere anche restringendo il campo ai soli tie–: degli ultimi 23 giocati,ne ha persi solamente tre. D’altronde, lo stesso campione altoatesino non fa mistero del fatto che la “forza mentale” sia la sua principale dote. Mal’intervista speciale realizzata da Sky Sport con la collaborazione di Intesa Sanpaolo,hato anchesono idietro alla percentuale di vittorie così alta (86,9% da aprile ad oggi) che ha raggiunto nei tie–. “Tanti parlano solo del tie-, ma secondo me è determinantearrivi al tie-”, ha svelato. In che modo? “Io faccio tante cose diverseun set e sento che questofunziona e quest’altro non funziona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Oggi quel signore ha 85 anni..." : l'aneddoto di Jannik Sinner che spiega davvero tutto - Quindici mesi fa Jannik Sinner non aveva ancora vinto uno Slam né la Davis e neppure un torneo 1000 Atp ma già ci si chiedeva, nel circuito, quali fossero i colpi che potesse e dovesse migliorare. Ora che è non “un” ma “il” numero 1 dal 10 giugno ... (Liberoquotidiano.it)

Fritz spiega le differenze tra Sinner e Alcaraz : “Jannik ha portato il tennis a un livello superiore” - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno dando vita a una rivalità semplicemente spettacolare e che sta facendo sognare tutti gli appassionati di tennis, indipendentemente dalla nazionalità dei due contendenti. Il fuoriclasse italiano occupa la prima ... (Oasport.it)

Sinner spiega perché non torna quasi mai a casa in Italia : “Posso anche andarci - ma non voglio” - Jannik Sinner, dopo una stagione eccezionale, ha spiegato la necessità di lavorare ancora più duro per crescere ulteriormente. Una situazione che comporta sacrifici, compreso quello di tornare meno a casa.Continua a leggere (Fanpage.it)

Kalinskaya in lacrime - c'entra Sinner? Il dettaglio che spiega tutto - Jannik Sinner sta forse vivendo uno dei periodi più felici della sua vita professionale. Ma lo stesso non si può dire per la sua fidanzata Anna Kalinskaya. La tennista russa, dopo aver perso il match contro la ceca Muchova al torneo di Ningbo, è ... (Liberoquotidiano.it)