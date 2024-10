Serie C, dove vedere Campobasso-Sestri Levante in diretta tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) Trasferta difficile per il Sestri Levante che sabato sfida una delle squadre più in forma del campionato. I corsari sperano di tornare al successo dopo tre gare senza vittorie: due pareggi con Vis Pesaro e Lucchese e la sconfitta interna con l'Arezzo dell'ultimo turno. In tutto sono 9 punti del Genovatoday.it - Serie C, dove vedere Campobasso-Sestri Levante in diretta tv Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Trasferta difficile per ilche sabato sfida una delle squadre più in forma del campionato. I corsari sperano di tornare al successo dopo tre gare senza vittorie: due pareggi con Vis Pesaro e Lucchese e la sconfitta interna con l'Arezzo dell'ultimo turno. In tutto sono 9 punti del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sestri Levante : furti di Rolex - sgominata la banda dell'abbraccio - Un'altra banda del Rolex è stata sgominata nel levante ligure. Una donna di 30 anni, di nazionalità romena è stata arrestata nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Chiavari con l'accusa di furto con destrezza eseguito con la 'tecnica ... (Genovatoday.it)

Sestri Levante - attivato un servizio straordinario per il ritiro dei rifiuti alluvionati - Il Comune di Sestri Levante, in accordo con il gestore dei rifiuti Aprica, ha organizzato un servizio straordinario per il ritiro dei materiali danneggiati dall’alluvione, attivo da lunedì 21 ottobre e per tutta la prossima settimana. I ... (Genovatoday.it)

Sestri Levante 0 – Arezzo 1 : tra gol e sorprese : la pagella di una partita da ricordare - Trombini: 6,5 Lazzerini: 6,5 Chiosa: 6,5 Gigli: 6,5 Coccia: 6,5 (poi ha un risentimento muscolare alla destra) Settembrini: 6,5 Renzi: 7 nel primo tempo, poi retrocesso a esterno sinistro 6 Santoro: 6 (ancora lento e ... (Lortica.it)

Con Sestri Levante terza vittoria consecutiva lontano da casa per l’Arezzo - Sestri Levante – Arezzo 0-1 SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Pittino (83’ Durmush), Valentini, Montebugnoli; Podda (58’ Conti), Nunziatini (58’ Raggio Garibaldi), Giorno, Rosetti (75’ Oneto), Furno; Parravicini, De Felice (58’ Brugugnone). A ... (Corrieretoscano.it)