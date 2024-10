Roma, si schianta su un cancello con la moto: muore 53enne (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un motociclista di 53 anni è morto venerdì pomeriggio a Roma in un incidente stradale. È accaduto in via Giuseppe Gregoracci, nel sud-est della Capitale, all’altezza del civico 56. Il conducente della moto, una Honda NC750, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo e ha colpito il cancello di un’abitazione privata. Inutili i tentativi di rianimazione dell’uomo, deceduto subito dopo l’impatto. Al momento dell’incidente la moto risulta essere l’unico veicolo coinvolto, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano. Lapresse.it - Roma, si schianta su un cancello con la moto: muore 53enne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unciclista di 53 anni è morto venerdì pomeriggio ain un incidente stradale. È accaduto in via Giuseppe Gregoracci, nel sud-est della Capitale, all’altezza del civico 56. Il conducente della, una Honda NC750, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo e ha colpito ildi un’abitazione privata. Inutili i tentativi di rianimazione dell’uomo, deceduto subito dopo l’impatto. Al momento dell’incidente larisulta essere l’unico veicolo coinvolto, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Roma - 53enne perde il controllo della moto - si schianta contro un cancello e muore - Ha perso il controllo della moto e ha colpito il cancello di un’abitazione. L’impatto è stato fatale. Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma: la vittima è un 53enne che, per cause ancora da accertare, intorno alle 16 di oggi, venerdì 25 ... (Romatoday.it)

Anche nelle chat Pd si litiga. Bufera dopo il rimpasto a Roma : terremoto interno - Terremoto nel Pd romano e regionale dopo che, tra gli aggiornamenti di Whatsapp, è comparso uno stato pubblicato dalla consigliera Eleonora Mattia (quindi visibile da tutti coloro che hanno il suo contatto telefonico) che prima di sparire è ... (Iltempo.it)

Col motore ipersonico Roma-New York in un'ora : ecco come - Il suo nome è una sigla: VDR2. Si tratta di un motore ipersonico - in grado di superare, e di molto, la velocità del suono - presentato dalla startup texana Venus Aerospace: il Venus Detonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine (questo il suo nome per ... (Liberoquotidiano.it)

55 minuti da Roma a New York : arriva il motore ipersonico che rivoluzionerà i trasporti aerei - Immaginate di volare da Roma a New York in soli 55 minuti. Non è fantascienza, ma una prospettiva concreta grazie al nuovo motore ipersonico VDR2, che inizierà i primi test nel 2025. Presentato dalla startup texana Venus Aerospace, questo motore a ... (Thesocialpost.it)