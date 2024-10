Rischia la vita per un malore in strada, soccorsa dai carabinieri di Cinquefrondi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre transitavano lungo una via del paese, due carabinieri di Cinquefrondi si sono accorti di una scena allarmante: una donna, visibilmente in difficoltà, si era improvvisamente accasciata a terra, colta da un malore ed in preda alle convulsioni. I militari hanno dunque allertato la Centrale Operativa, chiedendo l’intervento del personale sanitario. Nel frattempo hanno avviato le prime manovre Feedpress.me - Rischia la vita per un malore in strada, soccorsa dai carabinieri di Cinquefrondi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre transitavano lungo una via del paese, duedisi sono accorti di una scena allarmante: una donna, visibilmente in difficoltà, si era improvvisamente accasciata a terra, colta da uned in preda alle convulsioni. I militari hanno dunque allertato la Centrale Operativa, chiedendo l’intervento del personale sanitario. Nel frattempo hanno avviato le prime manovre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinquefrondi - si accascia in strada per un malore : i carabinieri salvano la donna prima dell'arrivo del 118 - La notte scorreva tranquilla per i carabinieri della stazione di Cinquefrondi, impegnati nella consueta perlustrazione della provincia di Reggio Calabria, quando una scena improvvisa ha rotto la quiete mentre transitavano lungo una via del paese: ... (Reggiotoday.it)

Bimbo colto da malore : soccorso dai carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno notato una donna disperata che aveva la ha tra le braccia suo figlio che da due giorni ha compiuto un anno. Il piccolo era in preda ad un malore. I militari senza alcuna esitazione hanno fatto ... (Anteprima24.it)

Colta da malore alla guida dell’auto - accosta e viene salvata da due carabinieri - Boltiere. Una storia a lieto fine. Nella mattina di giovedì 19 settembre 2024, due carabinieri della Tenenza di Zingonia impegnati nel servizio di pattuglia, hanno tratto in salvo una donna colta da malore mentre si trovava alla guida della propria ... (Bergamonews.it)

I wafer hanno strano sapore - nella confezione c’è un topo morto : malore e denuncia ai carabinieri - Protagonista della brutta disavventura una coppia brindisina di Francavilla Fontana. La donna ha avuto un malore alla vista dei resti del topo morto nella busta di wafer ed è stata soccorsa. Indagini in corso per accertare come il roditore sia ... (Fanpage.it)