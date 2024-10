Rai, Sergio su caso Corsini-Formigli: “Sull’azienda c’è pressione quotidiana” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ci saranno da parte dell’azienda valutazioni giuste rispetto a quanto accaduto. Il video? L’ho visto ma non mi sento di dire nulla. C’è una pressione quotidiana che viene fatta e questo comporta che in alcuni casi si possa anche non avere la tenuta giusta e la pazienza giusta. Poi lui ha spiegato anche che c’era un problema personale, fisico. Ci saranno approfondimenti da parte dell’azienda”. Lo ha detto a LaPresse il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, a proposito del caso che vede coinvolto il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini per le frasi rivolte al giornalista Corrado Formigli. “Probabilmente il regolamento non prevede nulla, probabilmente non c’è nulla da fare. Ma è giusto che si apra una discussione e quella discussione avrà un esito che comunicheremo quando ci sarà”, ha proseguito il dg. Lapresse.it - Rai, Sergio su caso Corsini-Formigli: “Sull’azienda c’è pressione quotidiana” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ci saranno da parte dell’azienda valutazioni giuste rispetto a quanto accaduto. Il video? L’ho visto ma non mi sento di dire nulla. C’è unache viene fatta e questo comporta che in alcuni casi si possa anche non avere la tenuta giusta e la pazienza giusta. Poi lui ha spiegato anche che c’era un problema personale, fisico. Ci saranno approfondimenti da parte dell’azienda”. Lo ha detto a LaPresse il direttore generale della Rai, Roberto, a proposito delche vede coinvolto il direttore dell’Approfondimento Paoloper le frasi rivolte al giornalista Corrado. “Probabilmente il regolamento non prevede nulla, probabilmente non c’è nulla da fare. Ma è giusto che si apra una discussione e quella discussione avrà un esito che comunicheremo quando ci sarà”, ha proseguito il dg.

