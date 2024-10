Prezzo dell'oro in calo a 2.741 dollari l'oncia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quotazioni dell'oro in calo questa mattina sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,29% a 2.741 dollari l'oncia. Quotidiano.net - Prezzo dell'oro in calo a 2.741 dollari l'oncia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quotazioni'oro inquesta mattina sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,29% a 2.741l'

Il petrolio chiude in calo a New York a 70 - 19 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,82% a 70,19 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Prezzo petrolio in calo - Wti scambiato a 71 - 59 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 71,59 dollari al barile con una riduzione dello 0,21% mentre il Brent sempre con consegna a dicembre è scambiato a 75,91 ... (Quotidiano.net)

Prezzo petrolio in calo - Wti scambiato a 70 - 35 dollari +rpt+ - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 70,35 dollari al barile con un calo dello 0,30% mentre il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 74,10 dollari al barile ... (Quotidiano.net)

Prezzo oro in calo - Wti scambiato a 70 - 35 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 70,35 dollari al barile con un calo dello 0,30% mentre il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 74,10 dollari al barile ... (Quotidiano.net)