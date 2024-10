Presentato il Rapporto ASviS: La politica metta in campo una visione di futuro (Di venerdì 25 ottobre 2024) TESTO di Andrea De Tommasi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 18 ottobre 2024 La relazione di Giovannini: le crisi internazionali e i ritardi italiani. Il Green deal e il nodo delle risorse. Lo sguardo di Letta sul mercato unico. Le richieste delle parti sociali sulla transizione. Il dibattito intorno al documento. 18/10/24 La situazione internazionale è tutt’altro che favorevole. Soffiano venti di guerra, l’impatto del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, le disuguaglianze si fanno sentire. L’Italia e l’Europa non sono sul sentiero tracciato dall’Agenda 2030. Ma la domanda di sviluppo sostenibile è crescente, lo dimostrano i sondaggi. Serve un approccio nuovo da parte della politica, e rinviare le azioni è una pessima scelta. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) TESTO di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 18 ottobre 2024 La relazione di Giovannini: le crisi internazionali e i ritardi italiani. Il Green deal e il nodo delle risorse. Lo sguardo di Letta sul mercato unico. Le richieste delle parti sociali sulla transizione. Il dibattito intorno al documento. 18/10/24 La situazione internazionale è tutt’altro che favorevole. Soffiano venti di guerra, l’impatto del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, le disuguaglianze si fanno sentire. L’Italia e l’Europa non sono sul sentiero tracciato dall’Agenda 2030. Ma la domanda di sviluppo sostenibile è crescente, lo dimostrano i sondaggi. Serve un approccio nuovo da parte della, e rinviare le azioni è una pessima scelta.

