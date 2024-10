Politica italiana agitata, Grillo e Conte ai ferri corti. Scontro su Giuli (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Politica italiana. Al centro le guerre interne a Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle. Servizio di Augusto Cantelmi Politica italiana agitata, Grillo e Conte ai ferri corti. Scontro su Giuli TG2000. Tv2000.it - Politica italiana agitata, Grillo e Conte ai ferri corti. Scontro su Giuli Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La. Al centro le guerre interne a Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle. Servizio di Augusto CantelmiaisuTG2000.

