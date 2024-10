Polemica Corsini-Piazzapulita, Formigli: “Rai giudichi le sue parole” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Rai dovrebbe "valutare se questi termini, questi insulti siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto". Con queste parole Corrado Formigli ha commentato le dichiarazioni del direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, all'inviata del programma di La7. "Io non ho il piacere Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Rai dovrebbe "valutare se questi termini, questi insulti siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto". Con questeCorradoha commentato le dichiarazioni del direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo, all'inviata del programma di La7. "Io non ho il piacere

