Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, venerdì 25 Ottobre 2024: Scorpione Determinazione e Nuove Emozioni in Arrivo!

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco le previsioni dell’didi25: L’diper25Ariete Giornata carica di energia, ma non fatevi trascinare troppo dalle. Il lavoro richiede attenzione; sarebbe meglio evitare mosse impulsive. In amore, c’è un bel recupero in corso. Prendetevi un momento di relax. Toro Siete in una fase di riflessione, soprattutto sul fronte lavorativo. Qualcosa vi preoccupa, ma presto troverete una soluzione, quindi non preoccupatevi troppo. In amore, meglio non tirare troppo la corda. Gestite le spese con attenzione. Gemelli Le stelle vi rendono più comunicativi, ideale per chiarire situazioni in sospeso. Nel lavoro si intravedonoopportunità; non abbiate paura di osare. In amore, il dialogo è fondamentale. Ricaricate le energie.