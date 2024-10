Davidemaggio.it - Ore 14 va in onda senza audio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milo Infante e i suoi ospiti hanno fatto ‘scena muta’. E’ questo quello che è accaduto nella diretta odierna di Ore 14, il programma di cronaca pomeridiano di Rai2. Mentre parlavano dell’omicidio di Giulia Cecchettin, Infante e il parterre di ospiti sono stati silenziati’ a causa di un imprecisato problema tecnico. I telespettatori hanno assistito così a una serie di immagini, come se si trovassero di fronte ad un vero e proprio ‘film muto’. Tutto è avvenuto durante il dibattito su Filippo Turetta, per la prima volta in tribunale davanti alla corte d’Assise di Venezia per la secudienza del procedimento per l’omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l’11 novembre 2023. Intorno alle 15.04, nel bel mezzo del talk, è sparito improvvisamente l’. E così, ignaro di tutto, Infante è andato avanti con la trasmissione per quasi due minuti di completo silenzio.