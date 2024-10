Omicidio Flavia Mello Agonigi: ritrovata l’arma del delitto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovi sviluppi sull'Omicidio di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni di Pontedera trovata morta ieri, 24 ottobre 2024, a Casciana Terme Lari, nella cantina dell'abitazione di Kristian Emanuele Nannetti. Il meccanico 34enne si trova rinchiuso nel carcere di Pisa L'articolo Omicidio Flavia Mello Agonigi: ritrovata l’arma del delitto proviene da Firenze Post. .com - Omicidio Flavia Mello Agonigi: ritrovata l’arma del delitto Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovi sviluppi sull'di, la donna di 54 anni di Pontedera trovata morta ieri, 24 ottobre 2024, a Casciana Terme Lari, nella cantina dell'abitazione di Kristian Emanuele Nannetti. Il meccanico 34enne si trova rinchiuso nel carcere di Pisa L'articolodelproviene da Firenze Post.

