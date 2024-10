Non c’è crisi per i manga, i fumetti giapponesi fatturano 18 milioni di euro in Italia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Non conoscono crisi, arrivano come una valanga colorata e piena di creatività, e colonizzano programmazioni cinematografiche, librerie e piattaforme streaming: sono i manga, i fumetti giapponesi che trainano i fatturati dell’intrattenimento, trovano sempre più spazio nelle vetrine delle librerie e anche on-line raggiungono un pubblico vasto ed eterogeneo. Un fenomeno non solo giapponese Secondo uno studio condotto da Media Partners Asia dal titolo “Il futuro dell’industria audiovisiva del Giappone”, il fatturato televisivo e cinematografico legato al mondo dei manga, passerà dai 31,8 miliardi di dollari previsti nel 2024, a 34,1 miliardi di dollari nel 2029, mentre la quota di mercato delle piattaforme online salirà dal 35% al 45%, raggiungendo i 15,3 miliardi di dollari. Anche in Italia i dati sono molto incoraggianti. Quotidiano.net - Non c’è crisi per i manga, i fumetti giapponesi fatturano 18 milioni di euro in Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Non conoscono, arrivano come una valanga colorata e piena di creatività, e colonizzano programmazioni cinematografiche, librerie e piattaforme streaming: sono i, iche trainano i fatturati dell’intrattenimento, trovano sempre più spazio nelle vetrine delle librerie e anche on-line raggiungono un pubblico vasto ed eterogeneo. Un fenomeno non solo giapponese Secondo uno studio condotto da Media Partners Asia dal titolo “Il futuro dell’industria audiovisiva del Giappone”, il fatturato televisivo e cinematografico legato al mondo dei, passerà dai 31,8 miliardi di dollari previsti nel 2024, a 34,1 miliardi di dollari nel 2029, mentre la quota di mercato delle piattaforme online salirà dal 35% al 45%, raggiungendo i 15,3 miliardi di dollari. Anche ini dati sono molto incoraggianti.

