MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Thailandia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky (Di venerdì 25 ottobre 2024) domani, sabato 26 ottobre, ci aspetta una giornata molto intensa sulla pista di Buriram con lo svolgimento delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, diciottesimo e terzultimo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP l'attesa è tutta per il confronto diretto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, divisi da 20 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale. Martinator ha vissuto un venerdì da protagonista al Chang International Circuit ed è sicuramente uno dei favoriti principali per la pole position e per la vittoria nella gara breve, con la possibilità di allungare ulteriormente su Pecco e consolidare così la sua leadership in campionato. Il torinese del team ufficiale Ducati dovrà invece salire di colpi per battere Martin nella Sprint ed essere ancora padrone del suo destino.

