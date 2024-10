Anteprima24.it - Missione punitiva contro detenuto, Consipe: “Criticità diffuse”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli eventi recenti ad Avellino evocano immagini di istituti penitenziari sudamericani, dove regnano disordine e confusione, e la legge del più forte prevale“. Lo sottolinea, in una nota, Vincenzo Santoriello, delegato nazionale Confederazione Sindacati Penitenziari (Con. Si.Pe.) in merito alleregistrate nei giorni scorsi nel carcere di Avellino, dove unè stato vittima di unaorganizzata da un gruppo di carcerati rivali e dove due agenti sono stati sequestrati e picchiati. Per Mimmo Nicotra, rappresentante dello stesso sindacato, il grave episodio – va ricordato che ilda allora versa tra la vita e la morte in ospedale – “rappresenta un chiaro esempio del fallimento dell’attuale sistema penitenziario come già denunciato sia ai vertici del DAP che alle autorità politiche competenti”.